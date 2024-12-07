籃壇未來之星　今為啟德體藝館進行兩場測試賽

「一籃子」未來籃壇接班人，周六（7日）為啟德體育園室內體育館—體藝館「剪綵」作賽！新落成、可容納1萬人的體藝館將進行兩場籃球測試賽，由學界精英及U22全運集訓隊等年輕球員分別與對手比拚，成為首批體驗新場地配套的球員。主辦方亦安排了2千名現場觀眾參與，實測這個多功能室內場的各項設備配套。

早前啟德體育園的青年運動場已舉行了測試賽，人流管制及賽事流程大致暢順。而啟德體藝館今日則是首次有模擬比賽公開進行，現場不設售票，主辦單位早前已經分發門票，預計共有2千名觀眾，持票者約下午1時半開始入場。首場比賽於3時開始，由新鮮出爐學界港九區D1男籃冠軍英華書院對陣聖若瑟書院。至於尾場5時鳴笛，由港隊U22全運隊對城市大學男籃。

體藝館是具有國際水平的多用途場館，設計符合8項主要體育運動的國際賽水平要求，包括籃球、羽毛球和排球等。場地最多可容納1萬人，8成座位可移動以便騰出更多空間。由於會場不設車位，大會呼籲市民乘搭港鐵前往，在啟德站還是宋皇臺站D出口，步行約7至8分鐘可達，而場館亦有常設安檢站。