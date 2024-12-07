港隊U22全運集訓隊亮相啟德體藝館　眾將期望未來主場作戰

啟德體藝館周六（7日）籃球測試賽尾場，港隊U22全運集訓隊以88：75擊敗香港城市大學男籃，完成結隊約兩個月後的首秀。因U22正式名單尚要在38人中篩選，眾將賽後表示會全力爭取入選名額。

港隊U22全運隊今場派出14人輪換，其中包括吳委峻、曾朗謙、翟晉德、鍾志榮、劉子睿、倪嘉仁、黃雋義、鄧力嘉、徐澤成、吳翊旺、鍾祖豪、戴承毓、黃彥量及Anthony Groot Bultink。

主力得分後衞曾朗謙今仗面對城市大學男籃，在新場館轟入全隊最高的17分，他直言花了不少時間習慣球場：「初時未能適應新球場的地板和燈光，會另我難以集中，好在昨日打了一場練習賽熟悉環境，今日才能有所發揮。」他又形容體藝館是正規場館媲美NBA球場，燈光「殘眼」屬正常現象，亦期待未來甲一或其他大型籃球賽事能在此館舉行。

被問及U22隊內選拔形勢，曾朗謙表示目前仍需經過幾輪集訓，才能得出代表香港征戰全運會的最終名單，對於磨合進度續指：「我們在兩個月前開始集結，每個禮拜訓練一課，大部分隊友早在中學就互相熟悉對方，所以很快就能打出默契。」

全隊年紀最細的翟晉德今日發揮搶眼，他對於入選港隊U22第一階段及新場館的雙重體驗感到「很夢幻」：「球場空間感很大，經實戰後慢慢適應，下半場命中率都有提升。」他又打趣道：「會珍惜與『球星』們一起打波的機會！」

U22主要戰力之一的吳委峻給予新場館高分評價：「空間夠大，可以同時容納到很多觀眾，除燈光和地板凹凸問題需要加以改善外，其他地方都很滿意，香港從沒有這麼大規模的球場，今次進一步發展是一大突破。」

U22正式名單尚要在38人中選出，競爭相當激烈，吳委峻表示：「大家都很有實力，現在集訓趨向是練好默契，令球隊做到 『1加1等於3』。U22未來會繼續跟Man sir（巴拿莫域）操練多一段時間，再做一步篩選。」