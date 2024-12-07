東亞外　港隊力爭主場大炒蒙古

「東亞足球錦標賽」外圍賽周日（8日）正式展開，擁主場之利的香港男子足球代表隊，在揭幕戰率先登場，坐鎮旺角大球場迎戰蒙古。港隊身處B組，同組還有實力分子中華台北，為爭取出線主動權，今場除要贏波外，更要盡力爭取入球，大開殺戒！ (周日晚上6時開賽；港台電視32晚上9時30分播映)

蒙古世界排名僅187位，外界預期港隊今場可以輕鬆取勝，惟主教練韋斯活卻未敢掉以輕心：「老實講排名唔代表一切，好似之前我哋贏過排名高嘅所羅門群島，同時亦輸畀200幾位嘅列支敦士登，要真正落場踢過先知對方實力。」港隊今次大軍有多名外流港將缺陣，惟韋斯活坦言當中只有陳晉一，在過去3場擔正，相信對整體戰力影響不大。

另外，被問到已99次為港足上陣的門將葉鴻輝，會否繼續在今場披甲，他則正面回應道：「『阿輝』係港隊頭號門將，呢樣唔係啲咩秘密，暫時亦睇唔到要換人嘅理由。當然『家榮』（謝家榮）練習表現好好，前途無可限量。」

至於即將迎來港隊百戰里程碑的葉鴻輝，賽前未有分心，稱會以贏波為目標：「場波未踢，唔講太多（感受）住，但由第一場代表港隊到依家，自己心態上都冇咩變化，每次落場都會全力幫球隊爭勝。」「阿輝」又認為蒙古近年實力不斷進步，提醒隊友切勿輕敵：「香港冇條件去睇低任何對手，我哋要好好跟教練指示，落到場要付出100%，集中應戰。」

蒙古世界排名比港隊低出31名，陣中大部分球員皆在國內聯賽效力，雙方對上一次交手，已經要數到2018年11月的「東亞盃」第2圈賽事，當時港隊大勝5比1。蒙古近期表現回勇，曾經主場擊敗東帝汶和柬埔寨，惟作客成績差勁，對上8場賽事全敗，是役面對港隊相信亦還擊之力。

【港隊預計正選陣容】

門將：1.葉鴻輝

後衞：3.周緣德 4.鐘樂安 12.費蘭度 21.徐宏傑

中場：22.潘沛軒 16.陳肇鈞 8.顏卓彬 13.史提芬彭利拿

前鋒：7.祖連奴 9.安永佳