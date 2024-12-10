【有片】保雲靚波射爆狼隊　完場開拖打到碌地

周二(10日)凌晨英超護級大戰，韋斯咸主場2比1擊敗狼隊，兩隊主帥賽前都陷入炒魷危機，氣氛緊張兼踢出火藥味。英格蘭國腳查洛保雲入靚波成為贏波功臣，不過完場後同狼隊隊長勒美拿爆衝突，兩人因握手問題開拖打到碌地，隨時面臨停賽處分，可謂兩敗俱傷。

韋斯咸前鋒米查利安東尼奧日前遇上嚴重車禍，開波前「錘仔幫」球員全部着晒9號波衫向隊友致敬。兩隊近期飽受壓力，上半場亦踢得保守，54分鐘湯馬士蘇錫克接應角球頂入，為主隊先開紀錄，但狼隊喺69分鐘由馬特杜靴迪後上建功追平1比1。

3分鐘後查洛保雲發威，佢喺禁區犄角位拎波後，假身呃過對手殺入禁區射遠柱入網。狼隊球員今場多次投訴球證執法不公，完場後火氣爆發，隊長勒美拿拒絕對查洛保雲握手，查洛保雲亦扯火反擊，兩人互推後再扭打至齊齊碌地，雙方球員即加入制止，火遮眼嘅勒美拿甚至連自己人都推開，球證向兩人各出示黃牌。

狼隊再輸後繼續排尾2，帥位岌岌可危嘅加利奧尼爾賽後表示：「勒美拿好嬲一個韋斯咸球隊，隊友都想安撫佢，我哋依家最唔想見到嘅就係佢停賽，佢對狼隊非常重要。」韋斯咸主帥盧比迪古就表示未關注自己帥位，並將今場勝利獻畀米查利安東尼奧。