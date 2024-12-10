球后莎芭蘭嘉首奪WTA年度最佳球員

26歲的莎芭蘭嘉獲選為今屆年度最佳球員，是她職業生涯中首奪這項殊榮。（WTA官網）

周一（9日）WTA透過官網公佈2024年度各項大獎，白羅斯女將莎芭蘭嘉（Aryna Sabalenka）獲選為今屆年度最佳球員，是她職業生涯中首奪這項殊榮，而23歲新西蘭混血女將孫璐璐則獲選最佳新人獎。

26歲的莎芭蘭嘉力壓中國女將鄭欽文、施華德、歌莉嘉芙、保蓮妮等候選球手，以56勝14負的戰績，在網球媒體的投票中獲選為「2024年度最佳球員」。莎芭蘭嘉今季贏得了美網及澳網大滿貫冠軍，兼在10月份重返「一姐」寶座，以9416分的成績穩站年終總排名第一。

莎芭蘭嘉在社交媒體上發表貼文，對球迷及團隊表示感激：「年終排名第一！沒有大家在整個賽季中給予的支持和愛，我無法再次捧起這個美麗的獎杯。謝謝你們！」

獲選為最佳新人獎的新西蘭混血女將孫璐璐，今年排名由原來的前200名外上升到了職業生涯最高的第39位，孫璐璐是新西蘭史上首位進入溫布頓公開賽8強的女球手，她於7月在溫網首圈及16強中，分別擊敗中國名將鄭欽文及21年美網冠軍華度加奴 (Emma Raducanu)，寫下生涯大滿貫最佳單打成績。世界排名第8的美籍女將艾美娜華露（Emma Navarro）則奪得最佳進步獎，她在9月的美網首次殺入大滿貫4強一舉成名，職業生涯首度躋身世界前10。