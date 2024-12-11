鄧俊文謝影雪世界羽聯年終賽響頭炮　二人將拆夥

鄧俊文與謝影雪也可能是生涯最後一次在年終賽合作。

杭州舉行的世界羽聯世界巡迴賽總決賽（年終賽）周三（11日）展開，港隊的鄧俊文／謝影雪首仗擊敗中華台北的楊博軒／胡綾芳響頭炮，迎來二人「分手」前的勝仗，他們於年終賽結束後將暫時拆夥，鄧俊文將與吳芷柔合作試陣。

第4次入圍競逐年終賽的「鄧謝配」，今屆第一擊即以直落兩局21比15及21比17戰勝寶島組合，然而他們抽入「死亡之組」，小組餘下兩場惡戰將遇上強勁的中國組合，下仗將面對巴黎以今次比賽作為告別戰的奧運金牌得主鄭思維／黃雅瓊，小組另一場將迎戰今屆賽事頭號種子蔣振邦／魏雅欣。

據消息指合作多年的鄧俊文與謝影雪，將於年終賽後「暫別」，鄧俊文明年一月的馬來西亞賽將與吳芷柔搭檔，而33歲的謝影雪則會休養身體，先處理多年來傷病後，再決定去留問題。

至於世界「一哥」中國的石宇奇在男單分組首仗與印尼的基士提打得激烈，爭逐了1小時零4分鐘，石宇奇最終以21比16、17比21及21比8獲勝。中國韓悅在女單首戰則以直落兩局21比19、21比17力挫日本山口茜。