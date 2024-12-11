艾殊利高爾：藍月防線不穩　難贏老婦人

明夏舉行的世冠盃上周完成了分組賽抽籤，祖雲達斯和曼城被編在同一組，無獨有偶，他們兩隊還即將在形勢逐漸白熱化的歐聯初賽中對戰。

隨着歐聯初賽進入第6輪，祖雲達斯和曼城如想獲得直接進身16強的資格，還有很多功夫要做，皆因皆只有8分，未計今輪，分別排名第19和第17位。雖然換另一個角度來說，他們距離自動晉級的第8位，只有兩分的分差，但同時表示，任何一方一旦落敗，後果不堪設想。

祖雲達斯過去3場歐聯皆不勝，其中兩場和波，並且爆冷不敵史特加。相比之下，他們在國內聯賽的表現稍為好一點，過去7場未輸過。不過在這輪不敗中，有5場屬於和波，而且當中失了9球，令他們目前在意甲也僅排名第6，與榜首稍有差距。

儘管如此，他們在聯賽主場保持不敗，而且在歐聯主場亦只輸過1場，相信會有激勵作用。在我的職業生涯中，也曾在祖雲達斯的主場踢過幾場比賽，所以我深知到訪都靈絕不容易。

曼城的情況也不太樂觀，其狀態依然是令人難以置信地差，近9場只曾1勝，其中包括在歐聯作客士砵亭以1:4落敗，並在上仗主場3:0領先飛燕諾兼控制大局的情況下，最後不可思議地被追和3:3。在進攻上，哥迪奧拿的隊伍確實缺乏此前的統治性，加上在過去9場有8場至少失兩球，這意味着在國內和歐聯積分榜上的位置皆大受影響。目前他們在歐聯排第17位，與祖雲達斯積分相同，好消息是對手過去4場歐聯有兩場食白果，而在今屆歐聯已入5球的艾寧夏蘭特，在周末的聯賽亦總算打破入球荒，勢必希望在今仗再有進帳。

雙方之前交手6次，祖雲達斯取得3勝2和1負，成績較佔優。然而，他們對上一次交鋒已經是2015年，而曼城史上唯一一次能擊敗老婦人亦要追溯到1976年，所以從往績來預測今場結果，並沒有太大參考價值。不過，從雙方最近的狀態來看，可以肯定的是今場會是一場多入球的比賽，因此我預測會是一場大比數的和波。