拉Sir忍無可忍　曼聯計劃下月出售拉舒福特

拉舒福特今季各項賽事上陣23場僅入7球。(Getty Images)

根據英國《鏡報》、《每日電訊報》等媒體爆料，曼聯新股東拉特克利夫計劃將前鋒拉舒福特「掛牌」，等下月冬季轉會市場重開後，出售呢位27歲英格蘭國腳，以籌集資金畀新主帥魯賓艾摩廉收購所需要新兵。

拉舒福特近2季表現持續低迷，今季各項賽事上陣23場僅入7球，即使近況有些少改善，但拉特克利夫已經對佢失去耐性，特別係「福仔」周薪高達32.5萬鎊(約323萬港元)，並且仍有3年半合約在身，拉Sir正在積極為球會削減成本，唔想再養住呢位「高薪低能」球員，所以願意聽取各大球會報價，希望最快下月賣走拉舒福特。

不過，現時潛在買家唔多，法甲豪門巴黎聖日耳門今夏曾有興趣簽入拉舒福特，但其後不了了之。英國傳媒分析指願意高價收購拉舒福特，兼可以向佢提供高薪嘅球會，恐怕只有沙特阿拉伯球會。

事實上，有多位昔日英超球星都去咗沙特挖金，包括C朗、阿歷山大米祖域、奧巴美揚、貝雲積、馬列斯，以及曾獲得曼聯、阿仙奴等大球會垂青嘅英格蘭射手艾雲東尼今夏都加盟吉達艾阿里，拉舒福特追隨呢位同胞步伐都唔出奇。據悉如果曼聯成功出售拉舒福特，就會出手收購士砵亭前鋒約基利斯。