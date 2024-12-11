拉芬夏羅拔佬回勇　巴塞圍捕蜜蜂

歐聯重頭戲，多蒙特主場硬撼巴塞隆拿。雖然兩軍依家同分，但多蒙特所遇對手偏弱不足為信，相反巴塞愈戰愈勇，加上主帥費歷克專剋「蜜蜂兵團」，讓平半照捧上盤。（Now 638周四凌晨4時直播）

雙方今屆歐聯5戰錄4勝1負，同得12分排緊前列，大家都有機會爭前8嘅直接出線席位，今仗實搏命爭3分。不過睇番賽程，多蒙特所贏嘅對手，只係布魯日、些路迪、格拉茨同薩格勒布戴拿模之流，面對實力強勁嘅皇馬，領先兩粒下竟倒輸2比5，遇強即刻腳仔軟，而且佢哋喺德甲只排第6位，少帥紐尼沙軒嘅領軍能力為人詬病，就算有主場之利亦信唔過。

另邊廂，巴塞近期表現都有啲起伏，各項賽事近6場贏得2場，不過出戰歐聯唔敢怠慢，佢哋今屆5場唯一敗仗，係首輪早早打少個下輸畀摩納哥，情有可原，之後連贏4場，包括大炒拜仁慕尼黑四個一皮，走出近年對親拜仁都輸波嘅困局。但喺主帥費歷克調教下，大批青訓產品受到重用，而拉芬夏比洛尼、羅拔利雲度夫斯基亦重拾佳態，「羅拔佬」今屆歐聯已有7球進帳。

何況費歷克對於老對手多蒙特熟到爛，佢喺2019年11月至2021年6月執教拜仁期間，各項賽事5鬥「蜜蜂兵團」全部贏晒，「羅拔佬」之前26次對住多蒙特轟27粒，可見佢對親舊東家都冇留情，今場有力反客為主。

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