區天駿於亞洲利曼系列賽揭幕戰響頭炮

香港車手區天駿(Antares)於今屆的亞洲利曼系列賽(ALMS)揭幕戰的馬來西亞站打響頭炮，在次回合比賽上，從25隊國際級對手中奪得亞軍。該名香港車手與奧地利的Klaus Bachler及德國的Joel Sturm組成隊伍，效力德國保時捷廠車隊Manthey Racing，合作駕駛10號保時捷911 GT3 R戰車出賽。他們於首回合不幸退賽，但周日的次回合比賽成功打入三甲。他們目標是贏得今屆錦標賽GT組別總冠軍，以取得明年在法國舉行的殿堂級大賽—利曼24小時(24 Hours of Le Mans)—的入場邀請。

2024年賽季開始至今，區天駿一直都表現出色。今年6月份，他成為首位贏得德國紐布靈24小時耐力賽中奪得分組冠軍的香港車手；10月再於美國的印第安納波利斯8小時耐力賽再次贏得組別冠軍，並鎖定本年度洲際GT挑戰賽獨立盃總冠軍。他與兩名隊友 Klaus 和 Joel在剛完成2024賽季的國際汽聯世界耐力錦標賽(FIA World Endurance Championship)奪得總冠軍。

車隊在上月已到達馬來西亞適應場地，周六的首回合比賽中，從第13位起步的區天駿在混戰中努力作賽，首圈因賽道上的連環事故而下跌至較後位置；在Antares努力之下一度將名次收復至第11位。無奈最後一個彎道上，區天駿的保時捷及另一部平治相撞，連累三部賽車同時退賽。

週日次回合，區天駿與隊友駕駛的10號Manthey保時捷戰車於第11位起步。跟以往一樣，車隊安排Antares負責連續開首兩棒。他不斷的努力爬升名次，當他將戰車交棒及隊友Joel 時已上升至第6位。比賽遇上惡劣天氣，比賽在餘下最後50分鐘時，賽道因水浸而出示紅旗。比賽最終排名根據紅旗前的最後一圈而定，10號戰車獲得亞軍，贏得寶貴積分。

儘管他們的賽季開局不利，Antares和團隊在第二站把握時機，成功扭轉局勢從後趕上，目前以18分在25支車隊當中排第5。