海倫入2球率曼聯反勝　完場同阿密特爆衝突

周五(13日)凌晨歐霸盃，曼聯憑海倫梅開二度，作客2比1反勝柏辛域陀尼亞，歐霸盃3連勝後升上第7位，同時終止作客7場不勝頹勢。喺魯賓艾摩廉上任後「翻生」嘅海倫，完場後怪責隊友阿密特迪亞路獨食，令自己錯失連中三元機會，兩人即場爆發激烈爭執，為今場勝仗蒙上污點。

曼聯今場用拉舒福特同約舒亞舒克斯擔正，不過表現極為沉靜，半場踢成0比0。換邊後3分鐘曼聯先落後，門將奧拿拿「自殺式」交波被搶，馬迪維達輕鬆射入空門，「紅魔鬼」隨即換入海倫等攻擊球員，果然62分鐘憑海倫門前執雞追平，完場前2分鐘再接應般奴費南迪斯妙傳考窄位抽入，成為曼聯「絕殺」功臣。

自艾摩廉執教後，海倫踢過5場比賽拎到4入波加1助攻，奠定陣中首席前鋒地位，呢位丹麥前鋒本來有機會「戴帽」，但補時階段曼聯兩次3打1進攻，阿密特迪亞路同海倫都拒絕傳球兼扭失，海倫完場後大發脾氣責罵阿密特，阿密特亦反擊指海倫一樣「獨食」，場面火爆，要卡斯米路等幫手調停。

對於球員衝突情況，艾摩廉賽後竟然讚好：「完美！呢個係好事，係健康嘅事，現階段我哋需要感受激情，如果需要好似家人咁互相戰鬥，係非常好嘅現象，只有唔在乎嘅人先至唔做嘢，你同兄弟、父母都會有爭執，係好正常嘅事。」