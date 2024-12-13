脫穎而出！香港女子網賽獲選WTA250年度最佳國際賽

國際女子網球協會（WTA）周五（13日）宣布，體壇盛事「保誠香港網球公開賽2024」從全球22個250級別的國際巡迴賽中脫穎而出，獲選為「WTA年度最佳國際賽」，這亦是香港站自2018年後再度獲獎。

這個年度獎項由WTA球手根據各大賽事的工作人員表現、賽事營運、球迷氣氛、對運動員的發展及體育界的貢獻等因素，投票選出最佳賽事。獲「M」品牌認可的「保誠香港網球公開賽2024」於今年10月26日至11月3日假維多利亞公園網球主場進行，今屆參賽陣容星光熠熠，除前世界一姐羅馬尼亞名將施蒙娜外，還有英國一姐波爾達、爭取衞冕的費蘭迪絲等球星，4屆大滿貫冠軍大坂直美亦有份來港出席活動，成功吸引超過五萬位名來自本地、中國及海外觀眾入場。最終今屆由年僅20歲舒奈達單打強勢封后，雙打則由挪威及日本組合艾姬莉與二宮真琴奪冠。

不少球手大讚香港網賽比賽場地的便捷性及周邊完善的配套，讓參賽球員、嘉賓與工作人員都可以真正享受香港的城市魅力，足證香港擁有舉辦頂尖網球賽事的能力，並進一步奠定香港在國際體壇的專業地位。

中國網壇傳奇、兩屆大滿貫冠軍、前世界排名第二的李娜出任今屆賽事總監，她樂見香港站獲得認可：「非常高興見證網總及保誠保險再次帶領賽事贏得『年度最佳國際賽』殊榮。我很榮幸可以成為籌備今次賽事的一份子，並欣喜得到WTA和參賽球員的一致認可。」

中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「網總一直致力持續進步提升賽事水平，今次獲獎是對網總全體上下不懈努力的最佳肯定。我們再次感謝政府、文化體育及旅遊局與一眾贊助商的鼎力支持，讓我們得以達成這項成就。」