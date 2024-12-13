杜曹好腳頭 世盃外英格蘭抽好籤

2026世盃外圍賽歐洲區周五（13日）進行抽籤，結果「三獅兵團」被編入K組，對手有塞爾維亞、阿爾巴尼亞、拉脫維亞及安道爾，剛換新帥杜曹嘅英格蘭要爭小組首名出線應該唔難。

2026世盃歐洲區共有16個出線名額，歐洲區外圍賽增加到12組，每組第1名直接出線，12支小組第2名，將會與歐國聯排名最高4隊，共16強分成4組，以淘汰賽形勢進行附加賽，爭奪最後4個出線席位。

多國主帥親赴瑞士蘇黎世現場觀看抽籤儀式，英格蘭新任領隊杜曹是其中之一，分析指英格蘭出線優勢除咗實力高人一等，同組更有塞爾維亞及阿爾巴尼亞相互之間不和而內鬥，英格蘭有機會漁人得利，至於拉脫維亞及安道爾實力較弱，不足以左右大局。

12組當中，B組、C組、E組及H組，各隊實力比較接近，有機會出現冷賽果，被視為死亡之組。

世盃外歐洲區抽籤結果：

A組 德國/意大利勝方、斯洛伐克、北愛爾蘭、盧森堡

B組 瑞士、瑞典、斯洛文尼亞、科索沃

C組 葡萄牙/丹麥敗方、希臘、蘇格蘭、白俄羅斯

D組 法國/克羅地亞勝方、烏克蘭、冰島、阿塞拜疆

E組 西班牙/荷蘭勝方、土耳其、格魯吉亞、保加利亞

F組 葡萄牙/丹麥勝方、匈牙利、愛爾蘭、阿美尼亞

G組 西班牙/荷蘭敗方、波蘭、芬蘭、立陶宛、馬爾他

H組 奧地利、羅馬尼亞、波斯尼亞、塞浦路斯、聖馬力諾

I組 德國/意大利敗方、挪威、以色列、愛沙尼亞、摩爾多瓦

J組 比利時、威爾斯、北馬其頓、哈薩克、列支敦士登

K組 英格蘭、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、拉脫維亞、安道爾

L組 法國/克羅地亞敗方、捷克、黑山、法羅群島、直布羅陀