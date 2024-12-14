鄭思維黃雅瓊闖年終賽冠軍戰　將成國際賽絕唱

奧運混雙冠軍中國的鄭思維／黃雅瓊，周六（14日）在杭州舉行的世界羽聯世界巡迴賽總決賽(年終賽)，成為向隊友兼賽事頭號種子蔣振邦／魏雅欣成功復仇，勇闖決賽，明日對戰馬來西亞組合爭冠，並演「雅思組合」在國際賽上的最後一舞。

賽前已表示以年終賽作為生涯告別戰的鄭思維，在今次比賽後將與拍檔黃雅瓊分道揚鑣；他們今日在準決賽再次遇上蔣振邦／魏雅欣，上演「中國打吡」，兩對組合在小組賽中曾交鋒，當時「雅思組合」不敵對手落敗。不過，今仗鄭思維／黃雅瓊打得相當進取，即使初段曾一度落後，但最終以21比11及21比18取勝，躋身決賽，並爭逐國際賽場上的Last Dance可以笑到最後。

「雅思組合」的決賽對手將是馬來西亞的陳堂傑／杜依蔚， 而「陳杜配」在另一場準決賽以21比15及21比12淘汰了隊友吳塤閥／賴潔敏。

至於女單方面，隨着奧運金牌的南韓球后安洗瑩，剛在四強以17比21及14比21不敵王祉怡後，今屆年終賽女單決戰將成為「中國打吡」，王祉怡將與淘汰了日本大堀彩的韓悅爭逐。