富咸遇強愈強　紅軍未回氣主場獻「細」

英超焦點之戰，利物浦主場對富咸，論整體實力，榜首利物浦無疑勝一籌，但考慮到「紅軍」剛於周中歐聯飛赴西班牙比賽，球員飽受舟車勞頓，體力難免比較輸蝕，領隊施洛今仗可能輪換陣容，不宜高估。至於富咸遇強愈強，近期先後逼和「倫敦雙雄」熱刺及阿仙奴，防守穩陣。加上利物浦近7場聯賽主場總入球全開3球或以下，博中位數3.5球嘅入球細相當穩陣。（Now 622周六晚11時直播）

利物浦領先第2位車路士4分，兼踢少1場，已擴大積分優勢，冇必要搏得太盡，尤其喺經歷歐聯連場惡鬥之後，嚟緊仲有英聯盃要踢，球員需要適當分配體力，可能會放慢比賽節制，只求每場聯賽贏波袋足3分已經夠，唔需要大勝。

事實上，利物浦今季英超7場主場取得6勝1負，其中3場小勝2比0，另外3場勝仗總入球都係3球，唯一敗仗係0比1不敵諾定咸森林，可見「紅軍」即使喺晏菲路球場比賽，踢法並非特別進取。加上上場歐聯僅靠獲得12碼，贏基羅納1比0，利物浦遇上密集防守，顯得一籌莫展，要攻破富咸「鐵桶陣」並唔容易。

另邊廂，富咸雖然僅排第10位，但表現硬淨，近7場聯賽僅1敗，包括上仗對阿仙奴，開賽11分鐘就入波，令「兵工廠」陷入苦戰，就算最終被對手逼和，但已贏盡口碑。無可否認，富咸想爆冷擊敗利物浦，非常困難，所以佢哋應該會以1分為目標，採取穩守突擊戰術，爭取重演喺熱刺及阿仙奴身上搶得分數嘅好戲，預料屆時可能出現攻防戰，入波唔會多。

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