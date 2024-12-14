東亞外　港隊紅旗下挫中華台北　晉級決賽

旺角大球場周六（14日）晚上舉行東亞足球錦標賽外圍賽B組焦點大戰，由港隊與中華台北正面交鋒，賽事更高掛紅旗。最終港隊憑徐宏傑末段頭槌建功，以2比1險勝對手，晉級下周二（17日）的決賽，將會鬥關島。

由於得失球差不及中華台北，因此今仗必須勝出才能晉級的港隊，派出鐘樂安及周緣德鎮守中路，費蘭度、黃威及祖連奴控制中場，協助安永佳、艾華頓及史提芬彭利拿爭取入球；中華台北方面，陳柏良扼守後防，安以恩聯同游耀興於前線攻堅，班奇先列後備。

中華台北初段嘗試前場壓逼，港隊就利用長傳製造機會，19分鐘，祖連奴接應黃威傳送後再傳入中間，助攻安永佳撞入成1比0。可惜到29分鐘，游耀興中路突破後，射破葉鴻輝十指關，為球隊追成1比1。完半場前，港隊再有壞消息，祖連奴傷出，由艾華入替，兩隊踢成1比1入更衣室。

港隊下半場積極搶攻，63分鐘，艾華頓禁區頂主射罰球高出，1分鐘後，艾華右路傳中，安永佳頭槌頂中柱彈出底線。其後中華台北換入陳浩瑋及班奇，加強攻力，70分鐘幾乎見效，陳浩瑋右路推順後起腳，被葉鴻輝救出。4分鐘後，港隊黃金機會，艾華右路斬入禁區，艾華頓門前無人看管下撞高。直到86分鐘，徐宏傑接應角球頂入，助港隊再度領先。最終港隊保住勝果贏2比1完場，下周二（17日）決賽惡鬥關島。