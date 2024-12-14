東亞外　頭槌「絕殺」！功臣徐宏傑：好開心又榮幸

東亞足球錦標賽外圍賽周六（14日）港隊第2場分組賽於旺角大球場上演，最後港隊以2比1擊敗中華台北，射入「絕殺球」的後衞徐宏傑賽後接受訪問，對於助港隊殺入決賽感到高興，表示將繼續努力以最佳狀態回應教練的信任。

今場尾段徐宏傑接應角球頂入，兼錄得其個人首個國際賽入球，成為港隊晉級功臣「傑仔」表示開心又榮幸：「始終成場波都比較膠著，對手畀到好大壓力我哋，喺尾段入波幫到港隊晉級，仲喺自己第一個國際賽嘅入球，我好開心同覺得好榮幸。對住關島一定唔可以掉以輕心，我哋好想贏埋最尾場決賽出線『東亞外』，所以要把握呢兩三日時間好好恢復，專注去準備下一場。」與徐宏傑於中超球隊雲南玉昆一同合作的前港足主帥安達臣亦有入場觀戰，對於在「安帥」面前入球，「傑仔」表示自己只是做好本分，未感特別：「冇乜特別嘅，喺佢（安達臣）面前入波，都希望畀佢睇到自己呢方面嘅強項，最緊要都係專注喺香港隊比賽。」

今場徐宏傑由右閘改踢左閘，賽後他表示正適應當中，同時會努力表現爭取上陣機會：「我本身唔係順左腳，今日踢左邊會有啲困難，不過自己強項都係防守方面，要用其他方法去適應，可能帶啲空位再喺右腳畀。無論喺訓練又或有機會落場，我會喺能力範圍之內盡力發揮得最好，希望留到啲印象畀新教練。」