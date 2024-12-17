曼聯捉「內鬼」　加拿祖細佬疑為洩密元兇

曼聯日前喺「曼市打吡」2比1反勝曼城，領隊魯賓艾摩廉嘅大膽排陣受到讚揚，不過勝仗就被「洩密風波」陰霾籠罩，球隊正選陣容喺賽前1晚就被公開。據報艾摩廉已展開「捉鬼」行動，兩名球星曾被調查，而阿根廷國腳阿歷真度加拿祖嘅細佬，就被指係軍情外洩元兇。

曼聯對曼城嘅正選11人，比上場歐霸盃作出4個變動，而且位置亦有更改，好似馬沙拉奧由右中堅變成右翼衞，原本陣容應該喺賽前75分鐘公布，但比賽前一晚，《曼徹斯特晚報》記者Samuel Luckhurst就喺社交網公開陣容，而且人選同位置都100%準確

英國《太陽報》報道，艾摩廉已展開「捉鬼」行動，包括對阿歷真度加拿祖同阿密特迪亞路進行調查，睇下佢哋有冇直接或間接洩漏球隊軍情，而結果係「艾摩廉慶幸冇球員直接向外洩密」。事實上早喺摩連奴執教年代，曼聯已有軍情外洩問題，但情況冇依家咁誇張。

傳聞「洩密風波」元兇，其實係加拿祖嘅細佬羅拔圖，之前多個爆料KOL都同羅拔圖有聯繫，而且羅拔圖亦好熱衷喺網上評論各足球事件，包括力撐前領隊坦哈格、諷刺利物浦請施洛「以為呢個光頭可以令加普跑快啲」等等，言論頗具爭議性。

艾摩廉喺贏曼城之後，亦曾就軍情外洩問題作出暗示：「我知道呢個故事(正選陣容流出)，但我唔知點解，軍情外洩問題冇得解決，因為球會有好多人，球員可以同經理人或者朋友講，冇辦法追查，比賽都要繼續踢，就睇下下一場會唔會有正選名單流出。」