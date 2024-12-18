NBA全明星賽新玩法由2變4　杜蘭特強烈不滿

NBA官方宣布2025年全明星新賽制，將有巨大變動，分為4隊同一競逐以淘汰賽決定冠軍，太陽球星杜蘭特強烈批評：相當討厭。

基於近年NBA全明星賽的收視率及票房唔太理想，聯盟試圖更改賽制希望帶來刺激，今次的變動更會由過住僅是東、西岸兩隊較量，變為4隊的迷你錦標賽。今季明星賽將於勇士主場舉行，同樣在東、西岸各選12名球員，總數24人，但會由巴克利、奧尼爾及簡尼史密夫（Kenny Smith）任領隊在當中各選8人，成為3隊，再連同由WNBA明星柏嘉（Candace Parker）帶領的新秀隊作比拼，4隊以單淘汰賽制，先取得40分為勝，冠軍隊每名球員可獲12萬5千美元，亞軍隊球員可得5萬美元，第三及四名的球員則每人可獲2萬5千美元。

不過，新賽制推出即引發不少評論，太陽球星杜蘭特對此相當不滿，更直言:「Ｉhate it！（我好討厭）真是惡劣，我們覺得應該回到傳統的東西岸對決，單純是打一場比賽。我明白聯盟想令全明星賽周末更有吸引力，但我認為應該保持傳統。」

今屆全明星正賽將於明年2月16日在金洲勇士主場舉行，票選機制並沒有變化，球迷仍然可依舊選擇東岸及西岸3位前場與2位後場球星；不過，在新賽制下，票選的「正選」與「替補」陣容已經不重要，因為屆時24位入選球星，將會被打散在三支球隊當中。