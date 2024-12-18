洲際盃決賽　皇馬疲兵遠征博半場和

卡塔爾舉行嘅國際足協洲際盃王者之戰，由皇家馬德里硬撼帕丘卡。「銀河艦隊」近況麻麻兼舟車勞頓去卡塔爾比賽，難免有疲態，帕丘卡玩死守有力頂到半場，半場和值得捧場。（Now 638周四凌晨1時直播）

由於世冠盃改制為4年一度，擴軍至32隊下年6月先展開，令每年年尾舉行嘅舊版世冠盃，依家改名為國際足協洲際盃，首屆有6支球隊參賽，分別來自6大洲，經過一輪過關斬將後，帕丘卡將會面對直入決賽嘅皇馬。

上屆歐聯盟主皇馬雖然實力超晒班，不過表現比較飄忽，各項賽事近6場僅3勝，面對華歷簡奴同畢爾包都失分而回，而其中4次開半場和，「艦隊」實在太慢熱，初段未能先發制人，今場更要遠赴亞洲，舟車勞頓難免影響體力，就算射手基利安麥巴比有隨隊，但啱啱傷愈嘅佢唔慌弗。

另邊廂，中北美代表帕丘卡，喺本月中已經嚟到卡塔爾，先擊退南美冠軍保地花高，日前更藉互射12碼淘汰亞洲代表艾阿里，成功殺入決賽，比起匆匆出戰嘅皇馬，帕丘卡早已適應當地環境同做好晒準備，佢哋亦擅玩拉布，先求唔好太早失守再博偷雞，各項賽事近4場全開半場和，其中3次半場0比0，可見呢支墨超勁旅初段踢得分外保守，今場遇到更強對手，一定泊定大巴等你，初段好氣好力下應該頂得住，半場和不妨再追。

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