14歲港產賽車少女余穎童旅歐結束首季　向職業夢進發

現年14歲、出生於香港的少女車手余穎童(Katrina)，正逐漸踏上路途，以爭取成為職業賽車手。她在首個小型賽車賽季經歷了連番挫折，但最終順利完成2024年賽季獲益良多。目前全職在英國和歐洲參加小型賽車比賽的她，入選了由前F1冠軍車手古達(David Coulthard)所創立的「More than Equal」車手培育計劃；她期待透過當中的訓練提升水平，向職業車手夢進發。

余穎童在2023年連贏三個亞洲區的小型賽車錦標賽冠軍後，於今年1月份，率先參加在馬來西亞雪邦舉行的Rotax MAX亞洲挑戰賽。當時她在與亞洲區內最優秀的小型賽車車手較量，並在決賽中獲得亞軍，成為頒獎台上唯一的女車手，這也是余穎童在轉戰歐洲前的最後一場比賽。在馬來西亞成長的她早已與父母達成共同決定，讓她到歐洲全職追尋車手夢。這也意味著，她可以去英國和歐洲等地繼續試煉自己，參加更高水平的比賽，並與當地一些最有潛質的小型賽車車手比拼。

從亞洲遠赴歐洲全職比賽，對余穎童來說是個重大轉變，但她卻充滿自信，並決心要與世界頂尖的青少年賽車手競爭。2024年賽季，Katrina在英國和歐洲渡過整個小型賽車賽季，從WSK和IAME歐洲系列賽，到英國各式各樣的小型賽車錦標賽，這些賽事都被認為是培育未來F1車手的訓練場。余穎童在今年季初時，先用些少時間來適應節奏更快，競爭更為激烈的比賽風格，儘管面臨著挑戰，她仍能展示出自己的能力，於排位賽上的成績更為突出。而最重要的是，直到賽季終結之前，她一直都在比賽中表現出永不言棄的拼搏精神。

令人關注的是余穎童在今年賽季期間，入選由曾獲得13次F1分站冠軍的著名英國車手古達，以及與其合作伙伴共同創立的「More than Equal」車手培育計劃。該項計劃旨在發堀和培養賽車運動史上首名女性一級方程式的冠軍車手。Katrina是全球6名入選車手中的唯一亞洲代表，她們都是通過重重選拔並最終脫穎而出的精英。計劃會教授賽車專門知識，並利用各種賽車科技數據支援這群年輕的精英車手的發展，培育她們擁有成為職業車手所需的條件。當中包括駕駛技術培訓、體能訓練和心理質素訓練等。余穎童在接受培訓後有顯著的進步，在該項計劃的持續支持下，Katrina在下半季於英國和歐洲進行的比賽中都有更好的表現和駕駛信心。

「我在2024年遇到我從未想過的新挑戰和機會!我知道如果要成為一名更好的賽車手，到英國和歐洲全職參加比賽是必須而且是十分重要的一步。這一年我曾經歷很多高低起跌，但每場比賽我都是在學習如何能做得更好。」Katrina續稱：「我對被選入More than Equal車手培育計劃感到很自豪，我仍未敢相信我是從數百名申請者中脫穎而出的。他們對我的所有指導都很寶貴，亦對我的成為一名車手非常有幫助。」

Katrina在今年的比賽並非一帆風順，其中最嚴重的一次是在英國的比賽期間發生，導致她肩部受傷和有輕微的腦震盪，迫使余穎童需要在賽季中期暫停比賽。然而，余穎童並沒有受到打擊，她將動力轉移到賽道以外的康復練習，經過兩個月的努力，Katrina終完全康復，並趕及參加9月份在法國利曼舉行的IAME女子盃賽(IAME Ladies Cup)，這場比賽亦是她首次參加Senior組別的小型賽車比賽。於賽事上，余穎童成功克服雨勢帶來的不利環境，在28位不同年齡和來自各國參賽的女車手中獲得第8名。

來到賽季尾段的11月，余穎童出戰有超過90部小型賽車參賽的年終國際大賽，於西班牙舉行的IAME Warrior Final賽事。可惜參賽者人數眾多，Katrina在排位賽上未能找到有利位置做出理想圈速。儘管最終結果不算理想，個人有點失望，但她在首個全職賽季總算是順利結束，這一年她以一名車手的身份學習到很多知識，個人成長獲益良多。

展望2025年，借鑒自早前在利曼的參賽經驗，余穎童正積極備戰提升至Senior組別後的第一個完整賽季。目前Katrina正努力磨練自己的駕駛技術，以應付Senior組別競爭更激烈的賽事。余穎童深信她的努力能讓她成為一名方程式賽車手，並且夢想著有朝一日能進入賽車運動的頂峰，能踏上F1舞台。

「不論明年的比賽會發生什麼事，我都對即將遇上的挑戰感到很期待。感謝一直支援我的Premium Karting車隊，感謝他們在這一年間，我在英國和歐洲全職比賽時給予我的指導和支持。同時也要感謝我的家人，特別是我的父母和姐姐，一直在遠方支持著我去追尋這遠大夢想。」有關余穎童在2025年賽季的參賽計劃及詳細資訊將於1月份公佈。