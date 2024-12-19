皇馬奪洲際盃冠軍　雲尼斯奧斯顯「1哥」威力

周四(19日)凌晨喺卡塔爾上演嘅洲際盃決賽，新鮮出爐「世界足球先生」雲尼斯奧斯祖利亞盡顯「1哥」威力，1傳1射帶領皇家馬德里3比0大破帕丘卡，係呢位西甲班霸今年第5個冠軍。雲尼斯奧斯歷來踢過12場決賽，一共交出8個入波同5次助攻，難怪佢賽後自稱係「天選之人」！

面對墨超勁旅帕丘卡，皇馬早段受到唔少壓力，但企穩之後逐漸控制戰局，37分鐘雲尼斯奧斯精彩個人突破，扭過埋門將後傳中畀龍門口嘅基利安麥巴比入波，半場領先1比0。53分鐘洛迪高高斯禁區邊連過幾關後射入靚波，加上雲尼斯奧斯喺84分鐘主射12碼建功，率皇馬大勝3比0捧盃。

皇馬喺2024年大豐收，贏得西甲、歐聯、西超盃、歐超盃同洲際盃5個冠軍，而巴西前鋒雲尼斯奧斯喺24小時內亦拎獎拎到手軟，決賽前一日首膺世界足球先生後，今場又獲選為決賽MVP、洲際盃最佳球員。另外，雲尼斯奧斯以24歲159日之齡為皇馬拎到14個冠軍，亦打破華拉尼嘅最年輕為皇馬奪14冠紀錄(25歲241日)。

雲尼斯奧斯賽後表示：「呢1個星期非常美妙，我要多謝我嘅隊友，唔係所有球員都有機會着上皇家馬德里件波衫，我哋係被上天選中之人，享受每一日，代表皇馬係好少球員能夠實現嘅夢想。」