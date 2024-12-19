希斯基：阿聯持續強勢　三分「悉」數落袋

阿德萊德聯上周五於澳職常規賽作客以4比0大勝中岸水手後，升上聯賽榜次席位置，並保持不敗成績，氣勢如虹。今季阿聯的表現相當可人，其中年青射手阿奇葛雲最為耀眼。上場面對水手時，他替球隊先開紀錄，並錄得近4場常規賽的第2個入球。

我相當欣賞阿奇葛雲的韌力及戰志，經常能夠走到禁區內的有利位置。他年紀尚輕，只有20歲，仍需要時間來提升表現及實力，不過將可憑著無限的體力，為對手防線構成問題。儘管他的把握力還未達到最高水平，但大家絕對需要留意他的演出。

另外，我一直都視克勞夫為阿聯的核心人物。他對水手時兩次妙傳予隊友建功，今季累積4次助攻，同時亦已入3球。毫無疑問他是球隊的最佳球員，能夠於對方後場帶領球隊攻堅。

FC悉尼上場主場以3比4不敵西部聯後，聯賽排名跌至第7位。我認為，同時兼顧亞冠精英盃對他們造成負面影響。今季他們雖然繼續能夠取得大部份的控球時間，以及攻入多個入球，並於7場常規賽一共攻入14球，但同時失波也多，多達14球。正因如此，首當其衝的是要改善後防的表現，務求取得更多正面的賽果。

賴恩格蘭可憑著他的經驗及組織後防能力，成為球隊防線的關鍵先生。前線方面，他們有杜格拉斯哥斯達及祖羅利這兩位質素極高的球員坐鎮，戰鬥力毋庸置疑，問題只是杜格拉斯哥斯達還未回復到最佳狀態。但考慮到雙方近來的狀態的話，我會睇好阿德萊德聯可於主場獲勝。