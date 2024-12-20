近7次交手全勝　AC米蘭熱W夠穩陣

意甲獨腳戲，維羅納主場迎戰AC米蘭。維羅納後防鬆散，16戰失39球，列強到訪有如食放題，AC米蘭唔贏都對唔住自己。事實上A米一向食住維羅納，近7次交手全部贏晒，今場無謂刻意求冷或扭歪，簡簡單單熱捧客勝。（周六凌晨3時45分開賽）

今場波有好多有趣數據，維羅納聯賽失39球最多，跟住係威尼斯，但都失少維羅納10球，可見維羅納個後防幾咁曳。佢哋亦係意甲落後分鐘最多嘅球隊，踢16場共1440分鐘，當中有639分鐘係落後下進行，即使主場都有356分鐘落後，亦係全意甲最多。

「黃藍兵團」亦係今季意甲唯一一支未和過波嘅球隊，5勝11負，今場投注揀主或客就可以。

至於AC米蘭15戰只得6勝，亦係自2019年以嚟，頭15場勝仗最少嘅一季，不過除咗頭3場意甲，其後12場有7場保持不失，係今季同階段意甲球隊防守表現最佳。

AC米蘭依家排第8，距離前4有8分距離，今場對住弱旅，係收復失哋嘅好機會。其實A米攻擊能力唔差，喺歐聯更加取得4連勝，無理由踢番意甲仲會差咗，今場雖然作客，但之前7次鬥維羅納贏晒，今場3分應該手到拿來，客勝穩陣。

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