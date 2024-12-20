劍擊祝捷會張家朗金髮look　江旻憓改練品勢

四位出戰巴黎奧運的香港劍擊運動員張家朗、江旻憓、何瑋桁和陳諾思，周五（20日）晚齊齊現身擊總舉行的祝捷會暨答謝晚宴，大會向一眾參加奧運的運動員及教練頒發嘉許狀。

兩位奧運金牌得主江旻憓和張家朗均以新造新亮相，其中Vivian身穿鮮紅色襯衣搭配一身全黑西裝，與大家印象中的運動風格大有不同，獲任新角色的她以勇往直前總結今年歷程，笑指自己是「新造的人」，不會再「向後望」，展望明年希望能以陪練員角色，協助一眾隊友，亦會幫助年輕一代劍手成長，力爭佳績為港爭光。此外，Vivian早前為主場舉辦的跆拳道品勢世錦賽的宣傳片出鏡，她坦言重練品勢亦是明年一大目標，又笑指：「如果練得好，會想換個身分參加比賽。」

而即將啟程前往法國巴黎備戰世界盃的張家朗，近日又染了一頭金髮，像是已經調整好心情迎接即將到來的比賽，「家朗」表示：「沒有給自己定下什麼大目標，放鬆心情、落場盡力打就好。」被問及會否因奧運奪金再添紋身紀念，張家朗坦言確有此想法，但都會尊重家人都意見。

以19歲年紀踏上奧運舞台的陳諾思（Daphne），回顧今年經歷直言感到充實、滿足和感恩。Daphne展望明年能打更多比賽累積經驗，亦希望能找到屬於自己的方法解決目前面對的時差問題、順利兼顧學業，「我最後一年符合資格打亞青和世青，如果時間許可的話，當然會想參加，但因為學業關係，有時都要作出取捨，所以明年只能夠『見步行步』。」在美國讀書的她經常要因比賽而「兩地跑」，但她表示「自己選擇的路，要盡力適應」，亦希望新一季能保持現在的世界排名。

陳諾思分享美國校園生活，「每日都是早睡早起，早上6點多就開始訓練，但每天的行程都不一樣，時間自由、容易分配，好在自己沒有落下太多學業上的任務。」Daphne形容出戰NCAA（全美大學體育協會）劍擊賽的體驗大不同：「有數百名隊友一起對外，就像是雙方開戰一樣，會緊張但亦十分有趣。而且大學校隊內氣氛都有不同，大家一起互助、進步，這些對我而言是很新奇的體驗。」

男重代表何瑋桁表示今年是人生中最驚喜、最開心的一年，「亞錦賽個人冠軍、世界排名去到前16，隨然會感到好突然，但都會想肯定下自己的努力。」放眼未來，「瑋桁」表示：「目標衝上世界排名前十，但相對難度會更大，接下來的比賽會全力爭逐獎項，希望保持勢頭到下一屆奧運。」