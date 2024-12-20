傳奇球星表演賽　巴塞傳奇反勝皇馬球星

「傳奇球星表演賽系列 - 皇馬球星 vs 巴塞傳奇」周五（20日）晚上假香港大球場舉行。最終兩度落後，但有韋拿「戴帽」的巴塞傳奇，在7,982名球迷見證下，以5比2反勝。

雙方陣容星光熠熠，皇馬球星費高、卡路士、卡斯拿斯及甘比亞素等擔正，巴塞傳奇則有佩奧爾、沙維、亨利及韋拿等出任正選。

賽事分兩節，每節40分鐘。開賽僅8分鐘，皇馬球星隨即發難，奧雲禁區內轉身抽射入網，為皇馬球星先開紀錄。2分鐘後，據報有傷在身的卡路士，被佩奧爾侵犯後，疑似傷出被穆尼蒂斯入替，而亨利亦於17分鐘後被祖菲奧入替。19分鐘，哥利斯馬右路使出招牌「腳趾尾拉西」，被卡斯拿斯飛身救出。28分鐘，巴塞傳奇追成平手，韋拿接應祖菲奧傳送，門前射成1比1。6分鐘後，祖菲奧長驅直進，推過卡斯拿斯後在簡拿華路防守下起腳，被卡斯拿斯回身沒收，兩隊半場各一言和。

皇馬球星到50分鐘再度領先，費高起腳中楣，但奧雲衝前頂入，助球隊領先2比1。但7分鐘後，韋拿左路發難，獨闖龍潭射成2比2。其後韋拿繼續發威，左路殺入禁區後，再助攻沙維奧拿射成3比2，隨後路爾斯加西亞右路傳中，助攻古華特一頂入網，加上韋拿尾段埋齋，上演「帽子戲法」，巴塞傳奇以5比2擊敗皇馬球星。值得一提，費高及沙維兩位名將皆踢足全場。