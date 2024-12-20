$6880見面會貨不對辦　皇馬球迷：好失望

香港皇家馬德里官方球迷會周五（20日）於社交媒體發文投訴，指「傳奇球星表演賽系列 - 皇馬球星 vs 巴塞傳奇」主辦方舉辦的見面會活動與宣傳內容「貨不對辦」，有部分購買6880港元套票的球迷，未有取得心儀球星的簽名合照，要求主辦方作出跟進，惟主辦方未有履行承諾補償，球迷對此表示失望及不滿。

是次皇馬對巴塞名宿表演賽設兩項套票，其中最高價的見面會套票索價6880港元，套餐包含周四（19日）的酒店見面會及比賽日入場門券，而大會官方網站上聲稱，每位參加者將可獲見面會所有球星的簽名及一對一的合照。香港皇家馬德里官方球迷會周五（20日）於社交媒體發文投訴，指活動內容與宣傳內容存在出入，懷疑因主辦方溝通不當，導致球迷未能與所有球員見面影相及簽名，要求主辦方就事件作出跟進。

據了解，其後球迷會要求主辦方安排補償方案予相關球迷，香港皇家馬德里官方球迷會會長June接受訪問時表示，大會一度承諾將球迷的波衫或簽名品安排球員簽名，並於開賽前交還「補飛」，惟大會未有履行承諾：「其實大會原本應承收集球迷物件，揀一個球員畀佢簽番名，同埋開場前同每個球員影單獨合照，但最後都冇處理到，就喺度還番晒所有物件畀我哋，而家不了了之。」

購入6880港元見面會套票的球迷李先生，又指部分會員無奈之下放棄追究，對主辦方的處理手法表示失望：「我哋有同大會嘗試溝通處理，但最後大會都無補償到，攪到最主要4個球星卡路士、費高、簡拿華路同卡斯拿斯都冇影到相，呢個價錢同最後出嚟個結果有好大落差，主要係主辦同球員嘅溝通出咗好大問題，我覺得好失望。」