主場專打大老虎　巴塞博反彈贏畀你「體」

西甲榜首大戰，巴塞隆拿硬撼馬德里體育會。馬體會上場聯賽贏波後，喺踢少1場之下追到同巴塞同分，而且各項賽事11連勝，表面上好值得追捧，不過佢哋對親巴塞都冇好結果，近5次交手全部輸晒，格食格味濃，「地上最強」專打大老虎，今場主場出擊必痛擊對手，全取3分以西甲榜首過新年，強捧主勝。（Now 632周日凌晨4時直播）

馬體會上仗主場1比0小勝基達菲，各項賽事11連勝，無可否認狀態同士氣都會好好，不過要留意番，當中除咗擊敗巴黎聖日耳門及西維爾之外，其餘喺聯賽嘅對手，好似基達菲、華歷簡奴、艾拉維斯及拉斯彭馬斯等球隊，實力只係一般，呢個11連勝「含金量」唔算高。

最大問題係，馬體會「恐巴症」非常嚴重，近5次對巴塞隆拿輸晒之餘，仲要半場已經落後，而且近4次全部入唔到波，再數遠啲，由2006年開始馬體會作客巴塞從未贏過，呢個魔咒都幾難破。

巴塞隆拿喺西甲接連失分，今場對住強敵，係贏波反彈好時機，佢哋18場聯賽入50球，攻力冠絕西甲，雖然拉明耶馬受傷缺陣，但球隊仍然有羅拔利雲度夫斯基及拉芬夏比洛尼，而且有柏迪同丹尼爾奧莫等支援，整體實力仍然高強。巴塞踢硬仗向來特別醒神，除咗食住馬體會，今季作客亦曾經大炒皇家馬德里4比0，今場必然會全力搶3分，主勝值得支持。

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