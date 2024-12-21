港超聯　港會迎戰冠忠南區又鬥攻

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）獨腳戲，港會坐鎮香港足球會足球場，硬撼冠忠南區。兩隊首循環共攻入7個入球，是役隨時再有大手交易。（港台電視32及on.cc東網周日下午4時30分同步直播）

港會首循環以3比4僅負予南區，主教練谷卓斯有信心，只要球員發揮應有水準，可以為對方製造麻煩：「我哋各項賽事對住傑志、大埔同南區都入過波，證明球隊攻力比季初有進步，只要大家處理好埋門嗰腳，隨時偷到雞；不過南區攻勢比較直接，擅長利用我哋壓逼嘅空位打快攻，呢點要多加留意。」

門將費查則認為，球隊務必改善入局慢的缺點，以免早段被對手有機可乘：「上次對住南區，頭6鐘就失咗兩球，所以今場一開波，就要打醒十二分精神，希望企穩陣腳之後，可以畀到南區壓力，踢場好波畀球迷睇。」壞消息是後防主力羅素累積5面黃牌要停賽，對調動構成打擊。

另一方面，南區已接近1個月沒有正式賽事，主教練楊正光透露部分傷兵已經回歸，盼球員維持足夠狀態，應付港會：「呢段空檔令我哋等到亞哥斯達復出，加上史提芬彭利拿同艾華啱啱踢完港隊，幫到佢哋Keep住狀態，其他球員都要調整好心態，將差唔多成個月冇比賽嘅影響減到最低。」

「光Sir」續指，球隊首循環被港會攻入3球，呼籲球員減少失誤，以免重蹈覆轍：「上次因為中前場用波太容易斷纜，被港會用反擊製造到唔少威脅，所以今場唔容許再有呢啲失誤，希望大家入局快啲，早啲打開紀錄自然更加好踢。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 28.黎皚韜 22.比提 23.梁城祖

中場：74.史加利 5.峇夏比 99.陳浩嘉 13.加斯特夫

前鋒：7.陳灝 21.林智豐

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：2.陳潤潼 4.川瀨浩太 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 10.亞哥斯達

前鋒：18.艾華 9.基哥利 17.李小恆