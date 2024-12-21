艾殊利高爾：不信數據　熱刺有力守和紅軍

熱刺對利物浦是一場多麼棒的對決，為今個周末也是首周的聖誕賽期畫上句號，並正式帶領球迷進入聖誕節，在此我也先祝所有讀者聖誕節和新年快樂！

上季熱刺主場對利物浦的英超充滿戲劇性，紅軍有兩張紅牌，熱刺也有遲來的補時絕殺。基於雙方的進取比賽方式，我預計這將是另一場有趣的比賽。

熱刺的不穩定性，是普斯迪高路希望在新一年能加以控制改善的事情，上場聯賽對修咸頓的大勝，算是暫時平息外界對球隊的質疑，尤其考慮到再此前的3場聯賽只得1分。

對修咸頓保持不失並攻入5球，意味着熱刺暫時在聯賽中入球排名第2，失球最少也排名第3。擁有這樣的數據本應意味着他們聯賽的排名肯定很高，奈何卻未能好好把握領先優勢，似乎已成為這支北倫敦球隊的難題。

占士麥迪遜對修咸頓梅開二度後，成為熱刺的聯賽首席射手。儘管之前對車路士時，他只被列後備，但他用一場完美的正選表現證明自己。今仗對利物浦，他的影響力可謂舉足輕重，職業生涯12次對紅軍總共貢獻了6個入球，如此數據對於一名中場球員來說，已是相當不錯。

另一邊廂，利物浦過去兩場聯賽皆打和後，我們能說他們已陷入危機嗎？顯然我只是在說笑，但這也意味著車路士已能在聯賽榜追近他們。

施洛或會對失分感到失望，但可能對球隊的失球更感沮喪。利物浦暫以13個失球，成為英超失球最少的球隊，但其中7個失球是在過去4場失掉的，敲響了球隊防守警鐘。

不過，入球對紅軍來說不成問題，主力球員穆罕默德沙拿在過去7場作客聯賽中，6場都取得士哥。沙拿也享受對熱刺，事關在20次交手中，一共貢獻了14個入球。

熱刺過去3場主場聯賽未嘗一勝，更令人擔憂的，是過去14次對紅軍只曾一勝，而且輸掉了當中10場。由於利物浦今季於作客聯賽仍然保持不敗，種種迹象都表明紅軍能取得勝利。然而，我今次決定不相信這些歷史數據，而且認為聖誕當前會和氣收場，各得1分。