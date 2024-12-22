「耶穌」再鬧水晶宮　阿仙奴大勝成倫敦之王

「耶穌」復活打救阿仙奴！周日(22日)凌晨英超「倫敦打吡」，阿仙奴繼周中英聯盃3比2淘汰水晶宮後，今場作客水晶宮再贏5比1。綽號「耶穌」嘅加比爾捷西斯又入2球，3日內5度攻陷水晶宮大門，為阿仙奴保住爭標希望。阿仙奴今年10場打吡戰不敗，加冕「倫敦之王」！

捷西斯周中對水晶宮連中三元，今場得以繼續擔正，腳風極順嘅佢6分鐘就近門抽入領先，雖然水晶宮5分鐘後就由伊斯美拿沙亞妙射追平，不過「耶穌」3分鐘後又發功，喺角球攻勢接應湯馬士柏迪回傳勁抽網頂，連續2場轟入水晶宮第5球，狀態勁弗。

阿仙奴38分鐘入波都有捷西斯功勞，佢頭槌頂中柱後由夏維斯「執雞」；下半場阿仙奴再有加比爾馬天尼利同迪格蘭賴斯入波，作客大勝5比1完場。Opta數據顯示，阿仙奴成為英格蘭頂級聯賽史上，首支單年度6次作客入5球或以上球隊，將近期對火力不足嘅疑慮一掃而空。

另外，阿仙奴喺2024年英超進行過10場「倫敦打吡」，一共拎到8勝2和不敗佳績，係自2005年嘅車路士後，首支喺全年「倫敦打吡」不敗球隊。領隊阿迪達賽後表示：「創造歷史係偉大成就，但我哋要將紀錄轉化為冠軍，3日內對同一對手兩次唔容易，但我哋表現好穩定，表現令人欣慰。」