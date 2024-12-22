馬體會絕殺巴塞隆拿　7連勝上榜首

西甲爭標形勢變天！氣勢如虹嘅馬德里體育會，周日(22日)凌晨榜首大戰作客2比1絕殺巴塞隆拿，各項賽事拎到12連勝，當中西甲7連勝後順利登上榜首位置，打破教練施蒙尼執教13年來，作客從未贏過巴塞嘅魔咒！

主場嘅巴塞控制大戰，攻勢相當猛烈，30分鐘一次美妙組織由柏迪後上射入。巴塞領先後仍然狂攻，但不斷浪費入球機會，包括拉芬夏比洛尼單刀射中楣，結果馬體會60分鐘一次快速反擊，由迪保羅禁區頂熨入死角追平。

巴塞之後繼續搶攻，可惜羅拔利雲度夫斯基兩度喺龍門口「漏油」失機，埋下輸波伏線。去到補時第6分鐘，祖利安艾華利斯策動反擊，拿侯爾摩連奴右路傳中，阿歷山大索洛夫接應抽入，助馬體會「絕殺」。馬體會各項賽事12連勝，仲差1場就可以追平2012年創下13連勝嘅球會紀錄。

施蒙尼執教馬體會13年，過去17次作客巴塞只有7和10負成績，今場終於打破不勝魔咒，呢位阿根廷教練賽後表示：「球隊喺比賽過程中不斷進步，作為教練我畀球隊一個框架，陪伴佢哋成長，馬體會最強大嘅係團隊精神，無論正選定後備都做好準備，要同皇馬、巴塞競爭，每個球員都要交出最好表現。」