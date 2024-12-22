謝德謙：熱刺紅軍鬥心足等睇入球騷

今輪英超焦點大戰，熱刺主場鬥利物浦。雙方目前聯賽排名相距甚遠，熱刺只排係聯賽榜第10位，反觀「紅軍」高踞聯賽榜首，不過兩隊近況都唔錯，鬥心同樣十足，鬥攻格局下入波唔會少。

熱刺近期狀態顯著回勇，上輪聯賽清風送爽下作客以5比0大炒修咸頓，之後喺英聯盃8強，一度領先3球下，以4比3驚險淘汰曼聯，可見一眾中前場射手如孫興民、蘇蘭基及班倫莊臣等狀態火熱，加上主帥普斯迪高路鍾情進攻踢法，聯賽入波數字比今場對手利物浦仲要多。加上門將費沙科士打喺英聯盃連環犯錯，面對「紅軍」一班頂級射手，睇怕都難以招架，倒不如踢番最擅長嘅主攻踢法，希望有意外驚喜。

利記數胡人物多難防範

利物浦上場聯賽踢少一個下，憑住復出嘅迪亞高祖達入波，以2比2逼和富咸，之後英聯盃以2比1擊敗修咸頓，打入4強，前鋒達雲紐尼斯結束近6場球會比賽入球荒，佢嘅死纏爛打踢法，面對天殘地缺嘅熱刺後防，相信會有唔少搵食機會。穆罕默德沙拿喺聯賽已經射入13個球，呢位「紅軍」王牌今季連助攻都有埋，配合快翼路易斯迪亞斯，雙翼齊飛唔係咁易防範。睇番雙方近4次交手經常合演入球騷，今晚有望延續呢個傳統。