利物浦6比3狂勝熱刺　榮登英超「聖誕冠軍」

周一(23日)凌晨英超上演「入球騷」，利物浦憑穆罕默德沙拿2射2傳獨造4球，作客以6比3狂勝熱刺，依家領先次席嘅車路士4分兼踢少1場，提前鎖定英超「聖誕冠軍」寶座。今季係利物浦第21次喺英格蘭頂級聯賽以「1哥」身份過聖誕，之前有11次能夠順利奪冠(55%)。

利物浦作客同熱刺鬥攻，23分鐘路易斯迪亞斯飛頂為客隊領先，36分鐘阿歷斯麥亞里士打近門頭槌頂成2比0，5分鐘後占士麥迪臣為熱刺追番1粒，隨後就係沙拿Show Time。呢位埃及前鋒先助攻蘇保斯拉爾入波，換邊後再連入2球，熱刺中後段靠古路施夫斯基同蘇蘭基追多2粒，但完場前沙拿再有靚助攻畀路易斯迪亞斯，為利物浦取得6比3大捷。

利物浦近12場聯賽拎到9勝3和佳績，拋離車路士4分兼踢少1場，繼20/21球季後再次成為英超「聖誕冠軍」。雖然做「聖誕冠軍」唔代表可以捧盃，利物浦過去20次坐「1哥」過聖誕，只有55%奪冠成功率，喺英超年代過去6次做「聖誕冠軍」，更只有19/20球季成功奪冠。

利物浦領隊施洛表示：「做聖誕冠軍當然有意義，你永遠想喺我哋依家個位置(第1名)多於其他位置，最重要係繼續前進，每3、4日踢一場波唔係容易嘅事，一啲細小情況都足以影響結果，就好似我冇預期車路士今輪會失分(0比0和愛華頓)。」