曼聯「漏水」慘吞3蛋　排名再陷歷史新低

由魯賓艾摩廉執教嘅曼聯繼續飄忽表現，周日(22日)主場竟然慘吞般尼茅夫3蛋，依家排喺聯賽榜第13位，係球會史上首次排喺「下半版」過聖誕節。艾摩廉賽後記者會承認球隊問題多多，期間會場仲出現天花漏水尷尬情況，相當「應景」。

曼聯上場聯賽贏曼城，不過今仗又再失威，29分鐘般尼茅夫罰球斬入禁區，甸恩胡積臣順利頂入。曼聯之後反攻入唔到波，61分鐘再有馬沙拉奧犯天條，祖斯甸古華特射入12碼拉開比數，洩晒氣嘅曼聯2分鐘後再被安東尼施美安整多粒，慘敗0比3完場。

曼聯今場輸波再寫兩大恥辱紀錄，「紅魔鬼」將經歷英超史上第1次以「下半版」排名過聖誕節，對上一次已經係英甲年代嘅1989年；另外，曼聯喺2024年17次被對手用死球入波(唔計12碼)，同樣係球隊英超史上最差成績。

艾摩廉賽後表示：「好難搞，呢個情況下要爭2連勝、3連勝係好困難。今場本身好地地，但一次死球就失波，我感受到球迷嘅失望同厭倦，但我哋需要面對困難同繼續嘗試，未到最後一刻都唔可以放棄。」記者會期間艾摩廉一度被天花漏水打擾，奧脫福失修同球隊目前情況相當吻合。