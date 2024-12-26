雲班耶馬聖誕首演創歷史　布里奇斯41分率紐約人挫馬刺

NBA周四（26日）進行5場聖誕大戰，其中馬刺對陣紐約人響頭炮，前者當家球星雲班耶馬首度參加聖誕派對，狂轟42分及18個籃板、成為史上首位在聖誕夜達成40分、15籃板，及射入5記三分以上的球員，同時得分亦飆上歷史第3高。惟今季新加盟紐約人的布里奇斯（Mikal Bridges）亦攻入41分，最終以117：114險勝馬刺。

雲班耶馬進入NBA至今僅有兩個賽季，已經創下聯盟多個不可思議的記錄，而今年首度獲得在聖誕大戰亮相的機會，在今日對陣紐約人的比賽中，一如既往在賽場展現了統治力，除全場最高的42分、刷新馬刺隊史最高得分外，他亦摘下18個籃板、射入6記三分彈、外加4次封阻及4次助攻，這是歷史首個40分、15籃板、5個三分球以上紀錄，他的聖誕夜單場得分亦僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的45分和「T-Mac」（Tracy McGrady）的43分、成為歷史第3高，可惜仍以3分差距飲恨吞敗。

「我現在仍在思考這場比賽」，這位年僅20歲的「法國怪物」賽後接受訪問時仍沉浸在比賽當中：「我們很接近勝利，但有時我們缺乏一些特性。在今場比賽的最後時刻確實會對此感到無能為力，所以要在你能表現的時候盡你所能。」

事實上，雲班耶馬在上周被為西岸最佳球員，在之前的三場比賽中場均得到32.7分，7.3次封阻更領先全聯盟，并且憑藉他的三分能力，將進攻能力提升到一個新的水平。今場與他對位的紐約人中鋒唐斯直言：「他投了很多三分，他在我記憶中那個新秀年的雲班耶馬截然不同，如果身體條件允許，我認為他可以做更多令人意想不到的事情。」

此外，紐約人後衛布里奇斯今場取得今季個人最高的41分，與雲班耶馬成為自1961年以來第一對在聖誕大戰中得分超過40分的對手球員，而前一次是Elgin Baylor對決Oscar Robertson誕生的紀錄。