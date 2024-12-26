英超Boxing Day早場　曼城「細」弱咬唔入愛華頓

英超聖誕「拆禮物日」好波連場，「曼市雙雄」曼城及曼聯分途出擊，兩隊淪為「難兄難弟」近期成績同樣差劣。來到大時大節，實在唔可以再令球迷失望，勢必搏盡力求大翻身，為支持者報佳音。

英超聖誕快車啟動！快車第一站早場，曼城主場迎戰愛華頓。「藍月亮」近況疲弱，連場失分後跌出聯賽三甲，當務之急係改善表現，對手「拖肥糖」防守穩健，加上近日賣盤成功有助提升士氣，今場有望搶分；留意到近年相遇都係冇乜波入，入球細3.5球機會高。（Now 621周四晚8時30分直播）

曼城近期攻守表現急跌，雖然偶有反彈演出，但走勢仍然持續向下，例如早前聯賽「曼市打吡」不敵曼聯，雖然早段領先，但進攻上遲遲未能取得「保險球」，戰至末段最終連失兩球落敗，對球隊士氣打擊特別嚴重，上場輸畀阿士東維拉更係頹爆。主帥哥迪奧拿面對執教生涯前所未有危機，至今一籌莫展，今場就算有主場之利都不宜高估。

愛華頓於聖誕快車開始前收到最佳禮物，就係終於賣盤成功，獲美國新投資者佛烈金集團接手，新班主同時擁有意甲球隊羅馬，對球隊成績有一定要求，而對愛華頓最大改變係終於擺脫困擾多年嘅財政問題，球員可以專心比賽。

至於技術層面上，愛華頓向來擅守，強如阿仙奴都能守和0比0，宣布賣盤後對住如日方中嘅車路士一樣悶和「窿窿」，遇上攻力倒退嘅曼城，更加有把握守到尾，加上雙方近6次交手5次開3球或以下，3.5球嘅細盤係最佳選擇。

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