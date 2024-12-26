張德培率魯列夫聖誕澳門網賽奪冠

「2024澳門網球名人賽」周三（25日）假澳門綜藝館圓滿落幕，賽事採用全新男女混合團隊賽制，分別由網球名宿李娜與張德培擔任兩隊隊長，最終張德培隊的魯列夫 (Andrey Rublev)在單分決勝中險勝魯特 (Casper Ruud)，為張德培隊奪得名人賽冠軍殊榮。

名人賽由平安夜（24日）開展，以隊長挑戰賽形式進行對決，兩隊各派出3名球員進行單打對決，每輸一個回合就換人，且需連續贏得3個回合才能得1分。經過兩天的激烈角逐，3輪過後兩隊打成平手，俄羅斯球星魯列夫在每盤破發成功下，以6比4及7比5險勝李娜隊的魯特，憑藉著連勝6分的成績，為張德培隊提前鎖定勝局，而壓軸一場商竣程則以直落兩局6比3及6比4獲勝，為李娜隊挽回一城。最終張德培隊以總分11:6擊敗李娜隊，取得「2024澳門網球名人賽」總冠軍。

世界排名第8的魯列夫賽後分享比賽感受，並感激澳門球迷熱情支持：「這是一場為新賽季熱身的絕佳比賽。我希望能延續過去兩天的發球狀態，很期待新賽季會有怎樣的表現。張德培坐在我旁邊的教練席，還能看到李娜在現場，這種感覺很特別，我之前從未與他們謀面，能和他們聊天是一種榮幸和愉快的體驗。我也非常感謝那些帶著海報和標語為我加油助威的球迷們，他們讓我在這裡的時光無比愉悅，令人難忘。」