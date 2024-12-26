狼隊搶分護級　曼聯防線穿窿大盤啱數

曼聯將於英超作客狼隊，「紅魔鬼」領隊魯賓艾摩廉「蜜月期」已過，球隊打回原形，遭遇2連敗，防線弱不禁風，近2仗合共失7球，恐怕今場難保清白之身。狼隊有「新帥效應」加持，重拾士氣及信心，為搶分護級，必定豁出去一搏，以狼隊近6場聯賽總入球全開3球或以上嘅走勢，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 621周五凌晨1時30分直播）

排聯賽尾三嘅狼隊捲入降班漩渦，會方早前宣布換帥，解僱加利奧尼爾，聘請域陀佩利拉執教，果然立竿見影。呢位56歲葡萄牙籍主帥，上仗領軍第一擊，以3比0大勝護級對手李斯特城，令軍心大振。事實上，狼隊以葡萄牙球員及葡語系巴西外援為骨幹，同域陀佩利拉同聲同氣，有助建立凝聚力，遇上陷入低潮嘅曼聯，應該會放膽主攻。

曼聯由魯賓艾摩廉接手執教後，進攻有改善，翼鋒阿密特迪亞路狀態大勇，激活右路側擊力。加上艾摩廉棄用踢法散漫嘅前鋒拉舒福特，亦有助提升進攻效率，近期代表作一定係英超作客以2比1擊敗曼城。

不過，曼聯改用3後衞陣式，球員仍未適應，導致防線出現頗多漏洞，早前英聯盃被熱刺攻入4球，以3比4落敗，上場英超更加吞般尼茅夫3蛋。艾摩廉領軍9場比賽以來，曼聯僅得1場冇失波，其中7場總入球開3球或以上，隨時同狼隊合演入球騷。

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