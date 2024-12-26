拿達路變「意甲福仔」 續約後即啞火

拿達路馬天尼斯(左)最近1次為國際米蘭入波已經是11月初。(Getty Images)

拿達路馬天尼斯上季意甲以24個入波，獲得神射手殊榮，成為國際米蘭捧聯賽冠軍嘅功臣。不過，呢位27歲阿根廷國腳8月獲加薪續約後，狀態走下坡，入球數字大減，被網民嘲諷係「意甲拉舒福特」。

拿達路馬天尼斯2018年加盟國際米蘭後，一直屬於球隊主力，近年更擔任隊長，佢過去3季聯賽入波都達「20+」，今夏續約至2029年6月，年薪達到900萬歐元(約7,300萬港元)，意甲球員之中僅次於祖雲達斯射手杜辛華荷域(1,200萬歐元)。

不過，拿達路馬天尼斯獲得肥約後，卻踢唔出身價，曾於季初連續4場聯賽食白果，雖然之後重拾射門鞋，但好快又啞火，最近1次為國米入波，已經係11月初對威尼斯，今季踢14場聯賽僅入5球，落後射手榜一哥列迪古、馬古斯杜林7球。

國際米蘭早前大勝拉素6比0，拿達路馬天尼斯踢足全場都冇波入，引來唔少批評，指佢似足曼聯前鋒拉舒福特，續完約就冇料到。國米主帥施蒙尼恩沙基力撐呢位隊長，認為佢只要保持冷靜，好快可以打破入球荒。其實即使拿達路唔識入波，國米仍然取得佳績，近11場聯賽取得9勝2和，難怪「細恩」咁淡定。