洛翰楷：越南主場贏「坡」入決賽

越南於今屆東錦賽4強首回合，成功作客以2:0擊敗新加坡，取得一個絕佳的賽果，很大機會可以於近4屆第3次躋身決賽。

該場作客賽事相當難踢，我認為越南未能踢出最佳水平，事關新加坡錄得大部份的控球時間，令越南飽受壓力。

我感到當時越南本來滿意和局收場，但他們成功於比賽末段連入兩球，當中包括阮進靈的12碼及拉菲爾遜近兩仗的第3個入球。

我認為拉菲爾遜改寫了整個戰局。他不但為越南博得12碼，更攻入關鍵的第2球，令球隊處於一個相當有利的晉級位置。大家今仗亦要留意他的演出。

越南次回合將會有很大的主場優勢。球隊有能力提升自己的水平，我預期他們在主隊球迷面前表現將會有所改善。

新加坡將會踢得開放，以攻代守，事關球隊要想辦法追平比數才可。壓力將會落在新加坡的球員身上，皆因越南可以再次墮後專注防務，並以反擊攻勢爭取入球。

新加坡於首回合表現不錯，亦擅於保持控球在腳，但始終欠缺質素及未能於關鍵區域為越南帶來傷害。他們將會嘗試作出改善，陣中的危險人物梳禾爾安奴亞及費利斯蘭尼需要在進攻時，作出更多的貢獻。

然而，由於新加坡空群而出爭取入球，將導致後防出現空位，所以我預計越南今仗最終可於主場獲勝，昂然晉級決賽。