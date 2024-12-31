阿仙奴冬季簽前鋒　睇中根夏

阿仙奴進攻主將布卡約沙卡受傷，需要長抖2個月，會方計劃冬季轉會市場重開後簽入前鋒，保持攻力。根據英國《電訊報》爆料，兵工廠睇中狼隊前鋒馬菲奧斯根夏，希望收購呢位25歲巴西國腳應付燃眉之急。

據悉阿仙奴領隊阿迪達3年前已經留意馬菲奧斯根夏表現，當時佢仲效力緊馬體會，兵工廠猶豫是否出手收購佢之際，被狼隊捷足先登，以先借後買方式簽入馬菲奧斯根夏。呢位可以勝任前鋒、翼鋒、進攻中場嘅全能戰士，上季英超32次上陣入12球，今季表現更加出色，踢18場聯賽已入10球，包括早前對曼聯，開出角球直接彎入，技驚四座，令阿迪達再次希望將根夏收購旗下。

阿仙奴隊內有4位「森巴兵」，包括加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、加比爾馬加希斯、尼圖，如果馬菲奧斯根夏入「廠」，應該可以迅速適應。

不過，狼隊2023年以4,400萬鎊(約4.3億港元)買入馬菲奧斯根夏，以佢現時表現，估計起碼要求7,000萬鎊(約6.8億港元)轉會費，先至會放人，阿仙奴願唔願意季中斥巨資增兵，成為疑問，因此早前傳可能向巴黎聖日耳門借用前鋒高路梅安尼。