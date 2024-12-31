希斯基：西悉麥克阿瑟「大」和解

西悉尼流浪者及FC麥克阿瑟都以打入澳職聯賽榜前列位置為目標，雙方近況不錯，將會於2025年的首場聯賽作正面交鋒。

客軍FC麥克阿瑟賽前狀態大勇，近3仗一共取得7分之餘，更加成功延續5場聯賽不敗走勢。而他們近4仗亦只失兩球，所以我感到在攻守方面都表現得相當好。

其領隊史達祖夫斯基的戰術調配彈性十足。他會視乎情況而作出針對性部署，有時會排出4-3-3攻勢型陣式，有時亦可以排出中場比較緊密的4-4-1-1陣式。

翼鋒積祖特近況大勇，並於上仗以3:0擊敗珀斯光輝中梅開二度，而對上一場以1:1跟中岸水手打成平手的聯賽亦交出1次助攻，故今場賽事我會留意他的演出。另外，我認為如果謝明能夠獲得一些機會的話，我睇好他會取得入球。

西悉尼流浪者是澳職其中一支最具娛樂性的球隊。上仗在落後兩球的情況下以3:2反勝阿德萊德聯，近4場聯賽取得10分，並且一共攻入了11球。

一如以往，班頓波里路繼續是西悉的關鍵人物，近3仗一共攻入3球，毫無疑問是球隊的星級球員。此外，我亦相當欣賞尼高拉斯米蘭奴域於邊線位置作出的貢獻，既有入球進帳，亦能交出助攻。

相反，西悉尼流浪者失球較多，導致經常出現大比數的賽果，因此我預計今仗雙方都會有「士哥」，最終和局收場。