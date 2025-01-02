洛翰楷：越南靠主場先拔頭籌

今仗是2022年東錦賽決賽的翻版戰，泰國將劍指三連冠及第8次奪標，而越南則希望第3度封王及自2018年以來再次奪冠。

泰國4強面對菲律賓時陷於苦戰，消耗了很多力量，在幾經辛苦的情況下才扳平首回合的落後比數，並於加時賽攻入奠勝球成功晉級。我感到越南也樂於見到，泰國需要進行額外的30分鐘賽事。

越南不但得到多1日的休息時間，而且4強面對新加坡時體能方面也沒有消耗太多，加上今場首回合大戰將會於主場出擊，故形勢上佔優。今仗賽果相當關鍵，將影響越南的奪冠機會，我認為他們將希望可以好好把握這個機會。

3場比賽一共攻入5球的拉菲爾遜是今屆賽事的神射手，並於前線表現出色。他有能力為球隊奠勝，我希望教練金相植會以阮進靈為他的正選拍檔，事關他們將會有力為近4仗失7球的泰國防線，帶來巨大威脅。

泰國受到傷患困擾，儘管梅安拿達面對菲律賓時後備入替攻入奠勝球，但身體明顯不適。所以，我認為體能問題有可能成為越南的另一優勢。

在這些情況下，和局收場對泰國來說將會是一個相當好的賽果，但他們亦有一定的進攻質素去取得勝利，特別是柏德列古斯達夫臣近況大勇，既有入球進帳，亦交出助攻。

越南今屆賽事6場比賽保持不敗，只失3球，定會小心應付泰國前線的威脅。我預計越南今仗首回合將可獲勝，取得領先優勢進入次回合。