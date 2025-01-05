咪又一樣 李城5連敗「雲佬」聞到魷魚香

周六(4日)晚英超，李斯特城又輸1場，作客以1比2不敵阿士東維拉，遭遇5連敗，排尾2位置，降班危機愈來愈大，上月初接手執教嘅領隊雲尼斯達萊未能令球隊起死回生，繼被曼聯辭退後，同一季再次面臨被炒厄運。

雖然李斯特城排名遠低於對手，但上半場表現不俗，打成平手，換邊後阿士東維拉憑中場巴克里喺禁區頂勁射入網打開紀錄。李斯特城不甘示弱，由馬維迪迪射入扳平，但防線犯錯，被維拉前鋒里安拜尼射入致勝1球。

賽後雲尼斯達萊對於輸波感到唔忿氣：「整體而言，我哋控制戰局，對手並冇太多入波機會，本來應該有分數落袋，咁樣輸波，肯定感到失望。」呢位48歲荷蘭少帥執教李斯特城以來，除咗首仗擊敗韋斯咸之外，其餘6場只有1和5負，包括近5場全敗，以目前走勢，恐怕護級機會唔樂觀，「狐狸兵團」隨時又換帥。

「雲佬」今季擔任曼聯看守領隊期間，4戰取得3勝1和，包括英超及英聯盃「雙殺」李斯特城，執教李城後，成績愈來愈差，難怪網民認為李斯特城搵呢位「大剋星」領軍，一開始已經係錯誤決定。