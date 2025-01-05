胡兆康Top Bowl開鋪　盼以球會友

香港保齡天王胡兆康即將帶領港隊，在啟德體育園Top Bowl出戰「2025 IBF保齡球世界盃」，這位香港保齡球名將更於場館與人合資開設保齡球用品店，正如其店名「Friendly Pro Shop」，以球會友，推動保齡球發展。

「康仔」從2002年開始成為全職運動員，可謂「香港保齡球」的代名詞，他坦言開設保齡球用品店，是為了退役後繼續推廣運動，甚至有開班授徒的打算：「我希望退役後留在保齡球界發展，未來除了營運店鋪，有計劃教班，希望與總會配合，推廣保齡球。」

比賽時，「康仔」花不少心力鑽研球路，打出一次又一次「Strike（全倒）」，如今開鋪時，亦需費煞思量設計宣傳策略，吸引客源，「康仔」坦言遇上極大挑戰：「如何吸引他們購買設備，頗考大家工夫，我們需要定好宣傳策略，希望大家知道我有份創立這間店鋪後，會吸引他們光顧，幸好文書工作有拍擋幫手，互相補位，才不致太辛苦。」

此外，「康仔」指會抽空駐場，非常享受擁有屬於自己的小天地：「可能每星期有兩至三天會到場，打理店鋪，而且我人生大部分時間，都離不關保齡球，以往練習以外，都經常在球館流連，如今有自己的店鋪，可以過來休息，比以前更加舒服。」

值得一提，「2025 IBF保齡球世界盃」將於下周一（6日）舉行開幕禮，所有比賽則會在周二（7日）正式展開，賽事吸引約35個國家、約280名球手參賽，其中港隊會派出胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐及後備球員馬嘉言參賽。