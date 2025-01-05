紅魔力量發威　拿玻里大勝做一哥

周日(5日)凌晨意甲，拿玻里作客以3比0大勝費倫天拿，暫時力壓踢少1場嘅阿特蘭大，獨佔榜首位置。2位前曼聯球員盧卡古、麥湯米尼成為主角，合力創造3個入球，難怪球迷認為拿玻里應該趁今個月轉會市場重開，再向曼聯挖角，利用「紅魔力量」提升爭標機會。

兩支前列球隊交鋒，拿玻里佔盡優勢，踢到29分鐘，盧卡古回傳畀大衞拿尼斯，呢位巴西翼鋒個人突破射入打開紀錄。

費倫天拿曾經由摩斯堅恩射入，但因為呢位意大利國腳犯手球在先，被判入球無效。「紫百合」扳平唔到之餘，換邊後不久再失1球，中堅馬迪亞斯摩蘭奴喺禁區內踢跌森保安古沙，被判罰12碼，盧卡古主射入網，跟住麥湯米尼亦射入1球，呢位蘇格蘭國腳今季由曼聯加盟拿玻里後，踢16場聯賽已有4球進帳，狀態非常勇猛。

拿玻里取得聯賽4連勝，領先第2位阿特蘭大3分，但踢多1場，第3位國際米蘭落後拿玻里4分，但踢少2場，拿玻里榜首位置並唔穩陣，所以唔少球迷認為拿玻里必須增兵，向曼聯球員埋手，可以考慮簽入拉舒福特、約舒亞舒克斯，畢竟教練干地對於運用紅魔兵，特別有心得，可以令呢2位失意軍人重生。