洛翰楷：泰國次回合 主場反勝封王

今屆東錦賽決賽首回合戰情緊張刺激，越南最終以2:1獲勝。不過，我感到越南或會後悔錯失了於主場拉開比數的機會。

越南不但錯失了幾個入球良機，泰國門將卡米亦作出了一些精彩撲救，其隊友奧基的入球更加強了泰國次回合於曼谷主場反敗為勝的機會。

拉菲爾遜梅開二度，一度協助越南領先泰國兩球，而他的確是有能力以一己之力，助球隊勝出比賽。他憑著勤奮迫搶攻入第2個入球，盡顯個人能力，並於4場比賽共取得7個入球。

泰國定要想辦法，好好控制拉菲爾遜帶來的威脅及瓦解越南的反擊攻勢，事關越南將會再次墮後防守，並伺機展開反擊攻勢。事實上，越南於淘汰賽階段亦成功將這個戰術部署發揮得淋漓盡致。

泰國防守一直出現問題，但如果能夠解決得到的話，將可憑著強大的進攻力為越南帶來傷害。

梅安達首回合後備入替，為泰國的入球交出傳中球助攻。他目前為止一共攻入4球及交出5次助攻，誓要帶領泰國取得冠軍寶座。

泰國除了擁有最有價值球員大熱人選梅安達之外，陣中還有比恩、沙拉查特及近況大勇的古斯達夫臣可以隨時候命，所以他們的前線進攻選擇良多。

如果越南成功帶著兩球領先優勢到次回合的話，我會較為睇好他們奪冠。但我預計泰國今仗次回合會在座無虛席的主場交出更好的表現，並可於法定時間90分鐘內反勝，連續3屆封王。