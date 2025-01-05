香港網賽逆轉勝之王！梅拿挫錦織圭奪ATP巡迴賽首冠

「中銀香港網球公開賽2025」周日（5日）上演男單最終戰，27歲的法國球手梅拿在先落後一盤的情況下，連贏兩盤、以總盤數2比1逆轉勝，擊敗日本名將錦織圭捧走獎盃，同時為他生涯首座ATP巡迴賽冠軍。雙打方面，荷蘭球手辛達阿蘭特斯和英國球手路克莊遜，以2比1擊敗魯列夫和卡查諾夫組成的明星組合。

世界排名第67位的法國球手梅拿，晉級過程中曾擊敗賽事4號種子、同為法籍的新星費爾斯，以及西班牙的蒙拿等國際好手，是日冠軍戰對壘排名第106的錦織圭。首盤雙方互保發球局戰成2：2，錦織圭在第5局率先破發，隨後乘勢連贏4局，以6：2先拔頭籌。次盤梅拿轉守為攻，首局打出「Love Game」後猛攻一發不可收拾，以6：1迅速扳平戰局。

決勝盤初段拉鋸戰至3：3，梅拿在關鍵的第7局破發，令對手錯失領先良機，反超局數4：3，其後再度「連保帶破」以6：3再下一城，梅拿一發得分高達73.3%，較對手高出15%，破發得分率亦高達5成，最終在1小時43分鐘激戰後，以總盤數2比1反勝，奪得生涯首個ATP巡迴賽冠軍頭銜。

荷蘭的辛達阿蘭特斯（Sander Arends）和英國的路克莊遜（Luke Johnson）男雙組合，一路過關斬將殺入決賽，是日面對兩位俄羅斯球手魯列夫和卡查諾夫組成的明星組合毫不示弱，首盤打出2次「Love Game」，並在關鍵的第12局成功破發，首盤以7：5先下一城。次盤，魯列夫和卡查諾夫同以3次「Love Game」還以顏色，以6：4扳平局勢。決勝盤愈戰愈激，最終由荷蘭和英國球手組合以細分10：7勝出，捧得今屆男雙冠軍。

梅拿在今屆香港網賽成為「Comeback King」，在32強到決賽的5場比賽均以先失一盤下，連贏兩盤反勝對手，成為繼1975年的WCT世錦賽冠軍Arthur Ashe和去年法國蒙彼利埃公開賽的Alexander Bublik後，史上第3位以上述情況贏得冠軍的球手，梅拿賽後受訪對此表示：「我在所有比賽中試圖保持冷靜和活力，專注打好每一球。感謝大家的支持，這對我來說是艱難、同時亦是神奇的一周，很開心能在香港收穫我的第一個冠軍。」他亦大方稱讚對手錦織圭：「他是一名了不起的球員，很高興看到他健康回歸球場，祝他今個賽季剩下的時間好運。」