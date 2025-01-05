港超聯　大埔作客負港會　聯賽不敗金身被破

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）另一場賽事在香港足球會足球場上演，由港會主場迎戰榜首的大埔。主隊憑比提和唐道碧各入1球，爆冷以2比0勝出，兼打破「綠戰士」聯賽不敗身。

賽前宣布加斯特夫、域陀列比奧、林智豐及譚浚賢離隊的港會，由黎皚韜及新加盟的費利皮爾鎮守中路，另一新兵鄭進泓負責掃蕩中場，關歷克在前線爭取入球；至於「綠戰士」，杜國榆取代停賽的馬高斯山度士出任中堅，前線三叉戟為盧卡斯、馬卡雷拿及李樂謙，迎兵帕特華維迪先列後備。

開賽僅10分鐘，賽前被看淡的港會先開紀錄，比提接應薩拉沙回傳後，左路勁射成1比0。其後馬卡雷拿送出直線，陳肇鈞禁區內被唐道碧剷跌，但由於盧卡斯較早前犯手球，因此球證觀看VAR後取消12碼。29分鐘，大埔以尼高拉斯入替馮冠鳴，加強攻力，但15分鐘後，主隊再入1球，峇夏比左路傳中，唐道碧撞入，港會領先2比0完半場。

眼見落後兩球，「綠戰士」以帕特華維迪入替杜國榆，改善中場組織力，53分鐘，加比爾解圍時踢跌比提，球證觀看VAR後，向加比爾出示黃牌。63分鐘，李家豪右路傳中，尼高拉斯在積施利防守下起腳中網側。76分鐘，帕特華維迪放冷箭中楣彈出。最終大埔輸0比2，今季首度在聯賽吞敗。